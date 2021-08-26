В аеропорту Кабула стався третій вибух: загинули щонайменше 10 військових армії США - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Щонайменше 10 американських морських піхотинців і солдатів були вбиті в результаті третього вибуху терориста-смертника біля аеропорту Кабула в четвер, повідомили офіційні особи США в коментарі Fox News, передає УНН.
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У результаті вибуху також постраждали десятки військовослужбовців.
Кількість загиблих серед військовослужбовців США також, ймовірно, зросте, заявили американські офіційні особи в коментарі для Fox News.
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За інформацією ЗМІ Афганістану, в результаті попереднього вибуху в аеропорту Кабула загинули 43 людини, 130 отримали поранення.
За їхніми відомостями, відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування ІДІЛ.