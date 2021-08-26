В аеропорту Кабула стався третій вибух: загинули щонайменше 10 військових армії США - ЗМІ

Деталі

У результаті вибуху також постраждали десятки військовослужбовців.

Кількість загиблих серед військовослужбовців США також, ймовірно, зросте, заявили американські офіційні особи в коментарі для Fox News.

Доповнення

За інформацією ЗМІ Афганістану, в результаті попереднього вибуху в аеропорту Кабула загинули 43 людини, 130 отримали поранення.

За їхніми відомостями, відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування ІДІЛ.