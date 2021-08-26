Politico: за вибух в аеропорту Кабула відповідальна "Ісламська держава"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Угруповання "Ісламська держава" несе відповідальність за щонайменше один вибух, що пролунав в аеропорту Кабула в четвер, повідомили Politico відразу кілька джерел, пише УНН.
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За даними джерел, бойовик "ІДІЛ" (нині "Ісламська держава" - ред.) у жилеті смертника був відповідальний за перший вибух. Він підірвався близько 17:00 за місцевим часом недалеко від воріт Abbey. Три джерела повідомили, що невдовзі після цього американські війська відкрили вогонь у відповідь.
За словами двох осіб, військам НАТО було наказано негайно покинути ворота аеропорту через вибухи.
Повідомляється, що поки жодна людина або угруповання не взяли на себе відповідальність за напад.
У той же час, відзначає видання, президент США Джо Байден раніше на цьому тижні попередив, що "ІДІЛ" хоче завдати удару по аеропорту.
Додамо
26 серпня біля міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі прогримів вибух. Інформацію про це підтвердив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
Додамо, що за даними Міноборони Туреччини, вибухів біля аеропорту було два, а не один. Це також підтвердили у Пентагоні.
Повідомляється про, за різними даними, від 18 до "десятків" жертв.
За інформацією МЗС України, даних про наявність постраждалих українців в результаті вибуху біля аеропорту Кабула поки не надходило.