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Politico: за взрыв в аэропорту Кабула ответственно "Исламское государство"

Politico: за взрыв в аэропорту Кабула ответственно "Исламское государство"

Киев  •  УНН

 • 20804 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Группировка "Исламское государство" несет ответственность за по меньшей мере один взрыв, прогремевший в аэропорту Кабула в четверг, сообщили Politico сразу несколько источников, пишет УНН.

Детали

По данным источников, боевик "ИГИЛ" (ныне "Исламское государство" - ред.) в жилете смертника был ответственен за первый взрыв. Он подорвался около 17:00 по местному времени недалеко от ворот Abbey. Три источника сообщили, что вскоре после этого американские войска открыли ответный огонь.

По словам двух человек, войскам НАТО было приказано немедленно покинуть ворота аэропорта из-за взрывов.

Сообщается, что пока ни один человек или группировка не взяли на себя ответственность за нападение.

В то же время, отмечает издание, президент США Джо Байден ранее на этой неделе предупредил, что "ИГИЛ" хочет нанести удар по аэропорту.

Добавим

26 августа у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Добавим, что по данным Минобороны Турции, взрывов возле аэропорта было два, а не один. Это также подтвердили в Пентагоне.

Сообщается о, по разным данным, от 18 до "десятков" жертв.

По информации МИД Украины, данных о наличии пострадавших украинцев в результате взрыва возле аэропорта Кабула пока не поступало.

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