В аэропорту Кабула произошел третий взрыв: погибли не менее 10 военных армии США - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. По меньшей мере 10 американских морских пехотинцев и солдат были убиты в результате третьего взрыва террориста-смертника возле аэропорта Кабула в четверг, сообщили официальные лица США в комментарии Fox News, передает УНН.
Детали
В результате взрыва также пострадали десятки военнослужащих.
Количество погибших среди военнослужащих США также, вероятно, возрастет, заявили американские официальные лица в комментарии для Fox News.
Дополнение
По информации СМИ Афганистана, в результате предыдущего взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения.
По их сведениям, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.