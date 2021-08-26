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Вибух в аеропорту Кабула вбив чотирьох морських піхотинців США під час евакуації

Вибух в аеропорту Кабула вбив чотирьох морських піхотинців США під час евакуації

Київ • УНН

 • 23441 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Посол США в Кабулі повідомив, що четверо американських морських піхотинців були вбиті в результаті вибуху в аеропорту міста і троє поранені. Про це інформує WSJ, передає УНН.

Деталі

За словами офіційного представника США, щонайменше три американські солдати отримали поранення.

Свідки повідомили про безліч смертельних випадків серед афганців, багато з яких намагалися проникнути в аеропорт, тому що вони допомагали зусиллям коаліції під керівництвом США і побоювалися переслідувань з боку талібів.

За повідомленням NYT, понад 40 людей загинули і понад 100 отримали поранення в результаті вибухів біля аеропорту Кабула.

За словами джерела, в лікарні доставлено тіла загиблих і поранених, в тому числі жінок і дітей.

Додамо

Два вибухи сталися в четвер біля аеропорту Кабула, один з них - біля готелю "Барон", де, за повідомленнями ЗМІ, зібралися іноземці, в тому числі громадяни Великої Британії і США. Повідомляється, що перший вибух здійснив терорист-смертник, потім вибухнула замінована машина.

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