Вибух в аеропорту Кабула вбив чотирьох морських піхотинців США під час евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Посол США в Кабулі повідомив, що четверо американських морських піхотинців були вбиті в результаті вибуху в аеропорту міста і троє поранені. Про це інформує WSJ, передає УНН.
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За словами офіційного представника США, щонайменше три американські солдати отримали поранення.
Свідки повідомили про безліч смертельних випадків серед афганців, багато з яких намагалися проникнути в аеропорт, тому що вони допомагали зусиллям коаліції під керівництвом США і побоювалися переслідувань з боку талібів.
За повідомленням NYT, понад 40 людей загинули і понад 100 отримали поранення в результаті вибухів біля аеропорту Кабула.
За словами джерела, в лікарні доставлено тіла загиблих і поранених, в тому числі жінок і дітей.
Додамо
Два вибухи сталися в четвер біля аеропорту Кабула, один з них - біля готелю "Барон", де, за повідомленнями ЗМІ, зібралися іноземці, в тому числі громадяни Великої Британії і США. Повідомляється, що перший вибух здійснив терорист-смертник, потім вибухнула замінована машина.