У результаті вибухів в аеропорту Кабула 18 людей загинуло і 45 поранено - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті двох вибухів досягла більше 18 осіб, і щонайменше 45 осіб отримали поранення. Про це повідомило джерело Sky News Arabia, передає УНН.
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Раніше офіційний представник руху "Талібан" підтвердив факт поранення великої кількості учасників руху в результаті вибуху, але не назвав їх точної кількості.
Пентагон також підтвердив факт двох вибухів в районі аеропорту Кабула, а також заявив, що "вибух біля воріт кабульського аеропорту став результатом "комплексної атаки", в результаті якої постраждали американці і мирні жителі".
Зі свого боку, лікарня швидкої допомоги в Кабулі підтвердила десятки постраждалих і повідомила: "Понад 30 людей отримали поранення в результаті двох вибухів в аеропорту... 6 з них загинули по дорозі в лікарню".
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Поблизу аеропорту Кабула в четвер, 26 серпня, прогреміли два вибухи. Цю інформацію підтвердив представник Пентагону Джон Кербі.