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У Пентагоні підтвердили другий вибух біля аеропорту Кабула

У Пентагоні підтвердили другий вибух біля аеропорту Кабула

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив інформацію про другий вибух поблизу міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі, передає УНН.

Цитата

“Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт Abbey Gate став результатом складної атаки, яка призвела до низки жертв громадян США та цивільного населення. Ми також можемо підтвердити принаймні один інший вибух біля готелю Baron, недалеко від Abbey Gate. Ми будемо продовжувати оновлювати інформацію”, — написав речник у Twitter.

Деталі

Джерело у міністерстві оборони Великої Британії підтвердило Sky News, що біля аеропорту Кабула сталося два вибухи.
Один вибух стався у готеля “Баронс”, потім пролунав другий вибух біля воріт “Еббі”.

При цьому джерело BBC у Міністерстві оборони Великої Британії повідомило про відсутність жодних даних про втрати Великої Британії внаслідок вибуху.

Додамо

26 серпня біля міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі пролунав вибух. Інформацію про це підтвердив речник Пентагону Джон Кірбі.

CNN з посиланням на джерело повідомляє, що є постраждалі серед жителів Афганістану, однак чи постраждали громадяни інших країн, наразі не відомо.

Журналістка Fox News повідомила з посиланням на джерела, що вибух здійснив смертник.

ЗМІ наразі повідомляють про щонайменше 11 жертв в результаті вибуху неподалік аеропорту в захопленому талібами Кабулі.

Додамо, що за даними Міноборони Туреччини, вибухів біля аеропорту було два, а не один.

Посол Франції в афганістані попередив також про можливість нового вибуху.

За попередньою інформацією МЗС України, інформація про наявність постраждалих українців в результаті вибуху біля аеропорту Кабул наразі не надходила.

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