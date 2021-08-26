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ЗМІ: жертвами вибуху біля аеропорту в Кабулі стали щонайменше 11 осіб

ЗМІ: жертвами вибуху біля аеропорту в Кабулі стали щонайменше 11 осіб

Київ • УНН

 • 20512 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Журналісти повідомляють про щонайменше 11 жертв в результаті вибуху неподалік аеропорту в захопленому талібами Кабулі, передає УНН.

Деталі

Так, про 11 убитих і поранених в результаті вибуху повідомляє Al Arabiya з посиланням на афганські ЗМІ.

Відзначимо, що за даними журналістів, вибух стався, ймовірно, біля розташованого поблизу аеропорту готелю Baron, де зупинялися багато британців.

Водночас джерело в міністерстві оборони Великобританії повідомило BBC, що у відомства немає жодних даних про жертви серед громадян країни, проте поки рано говорити про це напевно.

Варто також додати, що, згідно з трьома джерелами CNN, вибух в аеропорту Кабула - це теракт смертника. Раніше про це з посиланням на джерела писала журналістка Fox News.

Раніше

Сьогодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула стався вибух, це підтвердили у Пентагоні.

Доповнення

Про ризики здійснення терактів поблизу аеропорту Кабула, що ростуть кожен день, попередив раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також президент США Джо Байден попереджав про загрозу нападів з боку бойовиків, пов'язаних з угрупованням "Ісламська держава".

Сьогодні і Велика Британія попередила про загрозу атаки у районі аеропорту Кабула в Афганістані, звідки евакуюється велика кількість людей.

На тлі цього США, Австралія і Велика Британія наказали своїм громадянам негайно покинути район аеропорту Кабула. Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що його країна більше не зможе евакуювати людей з аеропорту Кабула після вечора п'ятниці.

Три країни-члени НАТО – Нідерланди, Бельгія та Угорщина – заявили про завершення операцій щодо евакуації своїх та громадян Афганістану з Кабула.

Уряд Нідерландів заявив, що припинить евакуаційні польоти з Кабула 26 серпня, назвавши "болючим моментом" те, що дехто все ж вимушено залишиться в Афганістані.

Однак, у районі аеропорту досі перебуває велика кількість людей, які сподіваються покинути Афганістан.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Україна також евакуює громадян з Афганістану. МЗС повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України.

Тим часом, таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня. G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня. А президент США Джо Байден вказав, що США намагатимуться завершити евакуацію всіх цивільних осіб — як американців, так і афганців — до спочатку наміченої дати, 31 серпня.

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