Біля аеропорту Кабула стався вибух: це підтвердили у Пентагоні

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"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Наразі ситуація з жертвами неясна. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - написав посадовець у Twitter.

Деталі

CNN з посиланням на джерело повідомляє, що є постраждалі серед жителів Афганістану, однак чи постраждали громадяни інших країн, наразі не відомо.

Журналістка Fox News повідомила з посиланням на джерела, що вибух здійснив смертник.

Представник Білого дому повідомив журналісту Fox News, що президент США Джо Байден був проінформований про вибух.

Представник оборонного відомства США менше ніж годину тому також повідомляв, що американські операції з евакуації в Кабулі не завершаться протягом наступних 36 годин. "Ми продовжимо евакуювати якомога більше людей до кінця місії", - додав він.

Доповнення

Про ризики здійснення терактів поблизу аеропорту Кабула, що ростуть кожен день, попередив раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також президент США Джо Байден попереджав про загрозу нападів з боку бойовиків, пов'язаних з угрупованням "Ісламська держава".

Сьогодні і Велика Британія попередила про загрозу атаки у районі аеропорту Кабула в Афганістані, звідки евакуюється велика кількість людей.

На тлі цього США, Австралія і Велика Британія наказали своїм громадянам негайно покинути район аеропорту Кабула. Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що його країна більше не зможе евакуювати людей з аеропорту Кабула після вечора п'ятниці.

Три країни-члени НАТО – Нідерланди, Бельгія та Угорщина – заявили про завершення операцій щодо евакуації своїх та громадян Афганістану з Кабула.

Уряд Нідерландів заявив, що припинить евакуаційні польоти з Кабула 26 серпня, назвавши "болючим моментом" те, що дехто все ж вимушено залишиться в Афганістані.

Однак, у районі аеропорту досі перебуває велика кількість людей, які сподіваються покинути Афганістан.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Україна також евакуює громадян з Афганістану. МЗС повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України.

Тим часом, таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня. G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня. А президент США Джо Байден вказав, що США намагатимуться завершити евакуацію всіх цивільних осіб — як американців, так і афганців — до спочатку наміченої дати, 31 серпня.