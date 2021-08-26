Генсек НАТО заявив про загрозу терактів у аеропорту Кабула

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“З одного боку, ми хотіли б, щоб у нас було якомога більше часу, щоб вивезти максимальне число людей. У той же самий час, якщо ми залишимося після 31 серпня [крайній термін виведення американських військ, визначений владою США], особливо якщо у нас не буде хоча б мовчазної згоди „Талібану“, ризик атак збільшується”, — сказав Столтенберг.

Найбільшою проблемою, з якою стикаються члени НАТО, він назвав доставку людей в аеропорт, а не здійснення самих авіарейсів як таких. “Навіть якщо ми вирішимо продовжити [терміни евакуації], то нам все одно потрібно буде доставляти людей в аеропорт, а райони навколо аеропорту, Кабул і вся інша країна контролюються “Талібаном”, — визнав глава Північноатлантичного альянсу.

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При цьому Столтенберг закликав країни — члени НАТО подолати розбіжності, які могла викликати тема завершення Вашингтоном афганської операції і зосередитися на тих загрозах, які стоять перед ними. “Що б не сталося в Афганістані, Північна Америка і Європа повинні стояти поруч, і це був ясний сигнал з боку всіх країн — членів НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ минулого тижня”, — сказав він.

“Ми стикаємося зі зміною глобального балансу сили, з більш агресивною Росією і підйомом Китаю. І поки Північна Америка і Європа стоять разом, ми здатні справлятися з цими проблемами. Це важливо для Європи, але це також важливо для Сполучених Штатів”, — стверджував Столтенберг.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Україна також евакуює громадян з Афганістану. МЗС повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України.

Тим часом, таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня. G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня. А президент США Джо Байден вказав, що США намагатимуться завершити евакуацію всіх цивільних осіб — як американців, так і афганців — до спочатку наміченої дати, 31 серпня.