G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня

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“Те, що ми зробили сьогодні як G7, ми ... домовились не лише про спільний підхід до вирішення питання евакуації, але й про дорожню карту того, як ми збираємось взаємодіяти з „Талібаном. Умовою номер один, яку ми ставимо як G7, є те, що вони мають гарантувати до 31 серпня і далі безпечний виїзд для тих, хто хоче виїхати“, — заявив Джонсон.

Деталі

Джонсон також сказав, що “величезні важелі впливу”, якими G7 могла б скористатися відносно талібів після того, як вони захопили контроль над країною трохи більше тижня тому, включали утримання значних коштів.

“Ми говоримо, що Афганістан не може знову перетворитися на розсадник терору, Афганістан не може стати наркодержавою, дівчатка повинні здобувати освіту до 18 років”, — сказав він.

Питання чи висловлювали інші лідери G7 розчарування президентом США Джо Байденом з приводу його врегулювання кризи і відмови продовжити крайній термін перебування американських військ в Афганістані Джонсон обійшов стороною.

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“Давайте з’ясуємо, що негайна фаза евакуації насправді ... дуже значний успіх військових. Ми впевнені, що зможемо витягнути ще тисячі. Але ситуація в аеропорту не покращується. Це болісні сцени для тих, хто намагається вибратися”, — заявив він.

Доповнення

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.



Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віце-президент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.