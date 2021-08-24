Лідери G7 назвали умову визнання легітимності влади талібів в Афганістані

Деталі

Зокрема, лідери G7 підтвердили свою підтримку народу Афганістану та намір підтримати афганських біженців та першочерговим завданням назвали безпечну евакуацію своїх громадян.

“У рамках цього нашим першочерговим завдання є забезпечення безпечної евакуації наших громадян і тих афганців, які співпрацювали з нами і допомагали нашим зусиллям протягом останніх двадцяти років, а також забезпечити подальший безпечний вихід з Афганістану. Ми продовжимо тісно координувати цю роботу, і ми очікуємо, що всі сторони будуть продовжувати сприяти цьому і забезпечувати безпеку гуманітарного та медичного персоналу, а також інших міжнародних постачальників послуг”, — йдеться у заяві.

Також вони заявили, що будь-який майбутній афганський уряд має дотримуватися міжнародних зобов’язань Афганістану щодо захисту від тероризму, захищати права людини всіх афганців, особливо жінок, дітей, а також етнічних і релігійних меншин, підтримувати верховенство закону, дозволити безперешкодний і беззаперечний гуманітарний доступ і ефективно протидіяти торгівлі людьми і наркотиками.

“Легітимність будь-якого майбутнього уряду залежить від підходу, який він приймає зараз для виконання своїх міжнародних зобов’язань і зобов’язань щодо забезпечення стабільності в Афганістані”, — повідомили лідери Великої сімки.

Доповнення

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віце-президент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.