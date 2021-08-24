Лідери G7 назвали умову визнання легітимності влади талібів в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідери Великої сімки (G7) на віртуальній зустрічі обговорили ситуацію в Афганістані і нагадали "Талібану" про відповідальність за порушення зобов'язань щодо протидії тероризму, порушення прав людини, зокрема жінок та меншин, а також назвали умову визнання легітимності майбутнього уряду. Про це пише УНН з посиланням на заяву, яку опублікував уряд Британії.
Деталі
Зокрема, лідери G7 підтвердили свою підтримку народу Афганістану та намір підтримати афганських біженців та першочерговим завданням назвали безпечну евакуацію своїх громадян.
“У рамках цього нашим першочерговим завдання є забезпечення безпечної евакуації наших громадян і тих афганців, які співпрацювали з нами і допомагали нашим зусиллям протягом останніх двадцяти років, а також забезпечити подальший безпечний вихід з Афганістану. Ми продовжимо тісно координувати цю роботу, і ми очікуємо, що всі сторони будуть продовжувати сприяти цьому і забезпечувати безпеку гуманітарного та медичного персоналу, а також інших міжнародних постачальників послуг”, — йдеться у заяві.
Також вони заявили, що будь-який майбутній афганський уряд має дотримуватися міжнародних зобов’язань Афганістану щодо захисту від тероризму, захищати права людини всіх афганців, особливо жінок, дітей, а також етнічних і релігійних меншин, підтримувати верховенство закону, дозволити безперешкодний і беззаперечний гуманітарний доступ і ефективно протидіяти торгівлі людьми і наркотиками.
“Легітимність будь-якого майбутнього уряду залежить від підходу, який він приймає зараз для виконання своїх міжнародних зобов’язань і зобов’язань щодо забезпечення стабільності в Афганістані”, — повідомили лідери Великої сімки.
Доповнення
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віце-президент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.