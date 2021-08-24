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Лидеры G7 назвали условие признания легитимности власти талибов в Афганистане

Лидеры G7 назвали условие признания легитимности власти талибов в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 17510 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Лидеры Большой семерки (G7) на виртуальной встрече обсудили ситуацию в Афганистане и напомнили "Талибану" об ответственности за нарушение обязательств по противодействию терроризму, нарушение прав человека, в частности женщин и меньшинств, а также назвали условие признания легитимности будущего правительства. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление, которое опубликовало правительство Великобритании.

Детали

В частности, лидеры G7 подтвердили свою поддержку народу Афганистана и намерены поддержать афганских беженцев и первоочередной задачей назвали безопасную эвакуацию своих граждан.

"В рамках этого нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасной эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали нашим усилиям в течение последних двадцати лет, а также обеспечить дальнейший безопасный выход из Афганистана. Мы продолжим тесно координировать эту работу, и мы ожидаем, что все стороны будут продолжать способствовать этому и обеспечивать безопасность гуманитарного и медицинского персонала, а также других международных поставщиков услуг", - говорится в заявлении.

Также они заявили, что любое будущее афганское правительство должно соблюдать международные обязательства Афганистана по защите от терроризма, защищать права человека всех афганцев, особенно женщин, детей, а также этнических и религиозных меньшинств, поддерживать верховенство закона, позволить беспрепятственный и безоговорочный гуманитарный доступ и эффективно противодействовать торговле людьми и наркотиками.

"Легитимность любого будущего правительства зависит от подхода, который он принимает сейчас для выполнения своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане", - сообщили лидеры Большой семерки.

Дополнение

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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