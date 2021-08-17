Віцепрезидент Афганістану оголосив себе главою держави і закликав чинити опір талібам

Цитата

“Згідно з конституцією Афганістану, в разі відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віцепрезидент стає виконуючим обов’язки президента. В даний час я перебуваю в своїй країні і є законним президентом”, — написав Салех.

Він звернувся до всіх світових лідерів, щоб вони надали йому свою підтримку.

Салех також звернувся до народу Афганістану, закликавши чинити опір Талібану.

“Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан — це не В’єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на в’єтконгів. На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору”, — заявив Салех.

Доповнення

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Нагадаємо, у вівторок, 17 серпня таліби оголосили загальну амністію для всіх чиновників в Афганістані і закликали їх повернутися до роботи, через два дні після приходу до влади після блискавичного наступу в країні, що завершився взяттям Кабула.