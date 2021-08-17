Повірений США спростував евакуацію співробітників посольства в Афганістані

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"Всупереч неправдивим повідомленням, співробітники посольства США в Кабулі і я залишаємося в Кабулі, старанно працюємо, щоб допомогти тисячам громадян США і афганців, які опинилися в уразливому становищі, і продовжуємо тут нашу роботу. Наша прихильність афганському народу залишається незмінною", - написав Вілсон.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що США завершили евакуацію свого диппредставництва в Афганістані, і всі співробітники посольства доставлені в аеропорт Кабула.

Тим часом у Кабулі, де триває евакуція західними країнами своїх громадян, зокрема, працівників диппредставництв, залишаються посольства лише трьох країн.

"У Кабулі залишається тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану", - пише BBC.

Індія стала останньою країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі: спеціальний рейс доставив посла країни й інших співробітників назад в Індію. У своєму твіті у вівторок прес-секретар Міністерства закордонних справ країни Арімдам Багчі сказав, що було ухвалено рішення "негайно" відправити їх до Індії.

Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча вона також евакуює своє посольство.

Тим часом, у вівторок вранці поновилися військові евакуаційні польоти з Афганістану - через день після того, як захоплення "Талібаном" столиці країни викликало паніку в Кабулі, і тисячі людей заповнили міжнародний аеропорт міста у відчайдушній спробі втекти. Щонайменше семеро людей загинули під час хаосу в аеропорту у понеділок, у тому числі кілька людей, які чіплялися за борт літака, коли він злітав.

Представник західної служби безпеки повідомив агентству Reuters у вівторок, що злітно-посадкову смугу кабульського аеропорту, яка контролюється військами США, звільнили від натовпу. За словами чиновника, почалися вильоти військових літаків для евакуації дипломатів та мирних жителів з Афганістану.

Контекст

Бойовики "Талібану" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.