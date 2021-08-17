Поверенный США опроверг эвакуацию сотрудников посольства в Афганистане

КИЕВ. 17 августа. УНН. Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон опроверг эвакуацию сотрудников американского посольства в Кабуле, он и некоторые сотрудники пока еще находятся в афганской столице. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.