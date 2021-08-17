Поверенный США опроверг эвакуацию сотрудников посольства в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон опроверг эвакуацию сотрудников американского посольства в Кабуле, он и некоторые сотрудники пока еще находятся в афганской столице. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
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"Вопреки ложным сообщениям, сотрудники посольства США в Кабуле и я остаемся в Кабуле, усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и афганцев, которые оказались в уязвимом положении, и продолжаем здесь нашу работу. Наша приверженность афганскому народу остается неизменной", - написал Уилсон.
Дополнение
Ранее сообщалось, что США завершили эвакуацию своего диппредставительства в Афганистане, и все сотрудники посольства доставлены в аэропорт Кабула.
Между тем в Кабуле, где продолжается эвакуация западными странами своих граждан, в частности, сотрудников диппредставительств, остаются посольства только трех стран.
"В Кабуле остается только три посольства - России, Китая и Пакистана", - пишет BBC.
Индия стала последней страной, которая эвакуировала свое посольство в Кабуле: специальный рейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию. В своем твите во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Аримдам Багчи сказал, что было принято решение "немедленно" отправить их в Индию.
Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя она также эвакуирует свое посольство.
Между тем, во вторник утром возобновились военные эвакуационные полеты из Афганистана - через день после того, как захват "Талибаном" столицы страны вызвал панику в Кабуле, и тысячи людей заполнили международный аэропорт в отчаянной попытке бежать. По меньшей мере семь человек погибли во время хаоса в аэропорту в понедельник, в том числе несколько человек, которые цеплялись за борт самолета, когда он взлетал.
Представитель западной службы безопасности сообщил агентству Reuters во вторник, что взлетно-посадочную полосу кабульского аэропорта, контролируемую войсками США, освободили от толпы. По словам чиновника, начались вылеты военных самолетов для эвакуации дипломатов и мирных жителей из Афганистана.
Контекст
Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.