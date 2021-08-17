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"Талібан" оголосив амністію для афганських урядовців

"Талібан" оголосив амністію для афганських урядовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У вівторок таліби оголосили загальну амністію для всіх урядовців в Афганістані і закликали їх повернутися до роботи, через два дні після приходу до влади після блискавичного наступу у країні, який завершився взяттям Кабула. Заяву цитує AFP, інформує УНН.

Цитата:

"Для всіх оголошена загальна амністія... так що ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", - йдеться в заяві талібів, яку цитує AFP.

Деталі

Це відбувається на тлі перебування людей у страху, оскільки ті, хто працював на афганський уряд або підтримувані Заходом організації - наприклад, ті, хто працював перекладачами для військ США, - побоюються репресій, пояснює BBC.

"Талібан" відомий тим, що вдається до жорстоких покарань.

Контекст

Бойовики "Талібану" після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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