"Талибан" объявил амнистию для афганских чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Во вторник талибы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников в Афганистане и призвали их вернуться к работе, через два дня после прихода к власти после молниеносного наступления в стране, завершившегося взятием Кабула. Заявление цитирует AFP, информирует УНН.
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"Для всех объявлена всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью", - говорится в заявлении талибов, которое цитирует AFP.
Детали
Это происходит на фоне пребывания людей в страхе, поскольку те, кто работал на афганское правительство или поддерживаемые Западом организации - например, те, кто работал переводчиками для войск США, - опасаются репрессий, объясняет BBC.
"Талибан" известен тем, что прибегает к жестоким наказаниям.
Контекст
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.