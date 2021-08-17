Вице-президент Афганистана объявил себя главой страны и призвал сопротивляться талибам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства и призвал сопротивляться талибам. Об этом он заявил на своей странице в Twitter, передает УНН.
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“Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом”, — написал Салех.
Он обратился ко всем мировым лидерам, чтобы они оказали ему свою поддержку.
Салех также обратился к народу Афганистана, призвав сопротивляться Талибану.
“Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконгов. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению”, — заявил Салех.
Дополнение
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.
Напомним, во вторник, 17 августа талибы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников в Афганистане и призвали их вернуться к работе, через два дня после прихода к власти после молниеносного наступления в стране, завершившегося взятием Кабула.