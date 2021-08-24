Україна евакуювала з Афганістану понад 250 людей – МЗС

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Усі літаки з Афганістану безпечно повернулися до України та вивезли 256 людей. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

“Усі літаки, які залучала наша держава для евакуації громадян з Афганістану, безпечно повернулися до України. Нагадаю, що наразі було три евакуаційні рейси, які вивезли 256 людей”, — повідомив Ніколенко.

Окрім того, він спростував інформацію про захоплений український літак в Кабулі.

“Захоплених українських літаків в Кабулі чи деінде немає. Інформація про „захоплений літак“, яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності”, — сказав Ніколенко.

Він зауважив, що заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін загалом пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб витягти українців.

“Маємо розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому. МЗС залишається на зв‘язку із українцями, які продовжують залишатися в Афганістані, і пропрацьовує можливі безпечні шляхи їхньої евакуації”, — повідомив Ніколенко.

Що було раніше

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін заявив, що минулої неділі в аеропорту Кабула невідомі озброєні люди захопили літак, який мав забезпечити евакуацію громадян з Афганістану.

Доповнення

23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.

На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.

Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

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