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З Афганістану евакуювали 98 людей, з яких 41 українець

З Афганістану евакуювали 98 людей, з яких 41 українець

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. На борту українського літака з Афганістану, який приземлився сьогодні в аеропорту "Бориспіль" було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі - 27 їхніх дітей. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Всього прибуло 98 пасажирів і 5 членів екіпажу”, — сказав Єнін.

Він наголосив, що сьогодні було вивезено найбільшу кількість громадян України з початку евакуаційних рейсів. За його словами, на борту знаходився 41 громадянин України, у тому числі 27 їх дітей.

Єнін розповів, що опрацьовуються інші варіанти евакуації з Афганістану:

• ще один військовий борт Фрахт іншого чартеру
• використання авіабортів під прапором партнерів Сухопутний коридор

Доповнення

В аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула. Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 серпня заявив, що черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує до України. Літаку вдалось вивезти понад 100 громадян.

Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян.

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