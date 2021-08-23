У “Борисполі” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" сів літак з евакуйованими українцями з Кабула, передає кореспондент УНН.
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Літак Kam Air з Кабула з евакуйованими українцями на борту сів у "Борисполі" близько 21.09.
Наразі точна кількість громадян, які перебувають на борту, уточнюється. Додамо, що це вже третій літак, який вивозить українців з Афганістану.
Раніше
Президент Володимир Зеленський повідомив, що третій український евакуаційний літак, який уже прямує до України, вивозить з Афганістану 79 громадян України та членів їх сімей.
16 серпня Зеленський заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.
Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 серпня заявив, що черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує до України. Літаку вдалось вивезти понад 100 громадян.
Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян.