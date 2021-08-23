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Третій евакуаційний літак вивозить з Афганістану 79 українців

Третій евакуаційний літак вивозить з Афганістану 79 українців

Київ • УНН

 • 15567 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Третій український евакуаційний літак, який уже прямує до України, вивозить з Афганістану 79 громадян України та членів їх сімей. Про це повідомив у понеділок, 23 серпня, Президент Володимир Зеленський.

Цитата:

"З Афганістану вилетів третій український літак, який евакуював 103 людини. Серед них – 79 громадян України та членів їхніх сімей. Борт уже в безпеці й на шляху додому", - написав Зеленський у Twitter.

Деталі

Президент подякував МЗС за організацію цієї операції. 

Раніше

Президент Володимир Зеленський 16 серпня заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 серпня заявив, що черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує до України. Літаку вдалось вивезти понад 100 громадян.

Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян.

З #Афганістану вилетів третій український літак, який евакуював 103 людини. Серед них – 79 громадян України та членів їхніх сімей. Борт уже в безпеці й на шляху додому. Дякую МЗС за організацію цієї операції. Україна не кидає своїх у біді!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2021

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