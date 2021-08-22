Евакуація з Афганістану: Україна вивезла 83 людини, більшість з них – іноземці

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“Ми евакуювали з Афганістану 83 громадянина. З них 31 громадянин України. Це всі громадяни України, які на момент відльоту борту змогли потрапити до аеропорту”, — сказав Кулеба.

Деталі

Очільник офісу президента Андрій Єрмак, який також прибув зустріти літак, додав що “у нас в Афганістані залишається ще більше 100 українців, і найближчими днями буде продовжена операція з евакуації”.

Як уточнили у пресслужбі ОП, на батьківщину евакуаційним літаком повернулися “12 українських військових” — громадян, які, за даними МЗС, перебували на військовій базі в Афганістані. Пізніше в ОПУ виправили повідомлення, вказавши, що це були “12 українців з військової бази”.

Нагадаємо

Зранку 22 серпня військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ з евакуйованими українцями та іноземцями з Афганістану приземлився в аеропорту “Бориспіль”.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 16 серпня заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба потім заявив, що в Афганістані є ще один борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.

УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян. Наразі відпрацьовується два плани щодо їхнього вивезення.