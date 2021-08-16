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МЗС: Україна вивезла з Кабулу громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану, серед евакуйованих є діти

Київ • УНН

 • 28915 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Окрім наших співвітчизників, український літак забрав з Кабула громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану. Про це у Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата:

“79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану вирвалися з небезпеки і хаосу українським бортом. Серед них є і зовсім малі діти. Хтось повернувся додому, хтось до родичів, хтось продовжить подорож далі, хтось буде змушений розпочинати нове життя з нуля”, — написав міністр.

Деталі

Міністр також подякував усім працівникам МЗС, які займалися евакуаційним рейсом з Кабула, а також усім причетним органам влади — Прикордонники, ДСНС, МОЗ, Мінкульт, ОПУ — за “взаємодію в Борисполі сьогодні вночі”.

Україна продовжує збирати інформацію про громадян, які потребують евакуації, додав дипломат.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

Доповнення

У неділю, 15 серпня, таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мають призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляє телеканал Al Arabiya.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина уже перемістили своїх громадян, зокрема, і працівників дипмісій до аеропорту Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство у Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни ЄС.

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