Кулеба про евакуацію з Кабулу: у нас там є борт, який не може вилетіти

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“Зараз у нас на порядку денному питання завершення евакуації наших громадян, які хочуть повернутись. Ми будемо готові брати на вільні місця громадян іноземних держав, в тому числі громадян Афганістану, як ми це вже зробили під час нічного рейсу. Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться і який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе вилетіти, але чи зможе новий український літак туди прибути — це поки що питання без відповіді, відповідь залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані”, — сказав міністр.

“Зараз ситуація в аеропорту Кабулу — критична, і поки що літак вилетіти не може... Якщо у Кабулі ти зараз відкриєш двері літака — у тебе за 2 секунди буде повний салон, і люди лежатимуть, і це буде незрозуміло хто”, — додав Кулеба.

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Очільник зовнішньополітичного відомства також зазначив, що деякі ЗМІ розповсюджують інформацію, що МЗС комусь не пропонує евакуацію з Афганістану. З його слів, це — “абсолютна маніпуляція”.

Раніше

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі — хаос через натовпи охочих покинути країну.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Як повідомили сьогодні у міжнародному аеропорту “Бориспіль” — там продовжується оформлення громадян, які вночі прибули літаком з Кабулу. Зокрема, вирішується питання щодо оформлення і подальшого перебування на території України громадян Афганістану.