У аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У аеропорту міста Кабул наразі призупинено всі комерційні рейси. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Як поінформувало джерело в НАТО, польоти в аеропорту здійснює виключно військова авіація.
До слова, громадяни США, які потребують допомоги з виїздом з країни, “повинні зареєструватися для будь-якого варіанту, який може бути визначений для повернення до Сполучених Штатів, і повинні заповнити запит про допомогу в репатріації для кожного мандрівника у своїй групі”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольство США: є повідомлення, що по аеропорту Кабула відкрили вогонь
Доповнення
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі. У неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.
Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.