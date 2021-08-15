ЗМІ: таліби увійшли до президентського палацу в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляє Al Arabiya, передає УНН.
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"Таліби оголошують, що увійшли до президентського палацу в Кабулі", - повідомляє телеканал.
Раніше бійці "Талібану" отримали наказ увійти в центр Кабула після того, як президент Ашраф Гані покинув країну, повідомив представник талібів.
Представник талібів додав, що наказ був відданий для "запобігання грабежам після того, як поліція і офіційні особи втекли, що представляє собою проблему правопорядку".
"Талібан" увійшов у Кабул, столицю Афганістану, "мирно", повідомив креспондент CNN.
У неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.
Доповнення
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.
Представник "Талібану" заявив, що рух чекає "мирної передачі влади" у "наступні кілька днів".
Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.
США і Німеччина уже перемістили своїх громадян, зокрема, і працівників дипмісій до аеропорту Кабула. Також про таке повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство у Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни ЄС.