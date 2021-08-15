Посольство США: є повідомлення, що по аеропорту Кабула відкрили вогонь

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"Ситуація з безпекою в Кабулі швидко змінюється, в тому числі і в аеропорту. Надходять повідомлення про те, що аеропорт піддався обстрілу; тому ми доручаємо громадянам США знайти сховище на місці", - йдеться у заяві посольства.

Деталі

Як вказано, громадяни США, які потребують допомоги в виїзді з країни, "повинні зареєструватися для будь-якого варіанту, який може бути визначений для повернення до Сполучених Штатів, і повинні заповнити... запит про допомогу в репатріації для кожного мандрівника в своїй групі".

"Подружжя та неповнолітні діти громадян США в Афганістані, які очікують імміграційної візи, також повинні заповнити цю форму, якщо вони хочуть виїхати", - додали у посольстві.

Доповнення

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.

Представник "Талібану" заявив, що рух чекає "мирної передачі влади" у "наступні кілька днів".

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі. У неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина уже перемістили своїх громадян, зокрема, і працівників дипмісій до аеропорту Кабула. Також про таке повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство у Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни ЄС.