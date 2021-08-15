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Посольство США: есть сообщения, что по аэропорту Кабула открыли огонь

Посольство США: есть сообщения, что по аэропорту Кабула открыли огонь

Киев  •  УНН

 • 24886 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Аэропорт Кабула, по поступающей информации, подвергся обстрелу, сообщается на сайте американского посольства в Афганистане.

Цитата:

"Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, в том числе и в аэропорту. Поступают сообщения о том, что аэропорт подвергся обстрелу, и мы поручаем гражданам США найти укрытие на месте", - говорится в заявлении посольства.

Детали

Как указано, граждане США, нуждающиеся в помощи в выезде из страны, "должны зарегистрироваться для любого варианта, который может быть определен для возвращения в Соединенные Штаты, и должны заполнить... запрос о помощи в репатриации для каждого путешественника в своей группе".

"Супруги и несовершеннолетние дети граждан США в Афганистане, которые ожидают иммиграционной визы, также должны заполнить эту форму, если они хотят уехать", - добавили в посольстве.

Дополнение

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле. В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также о таком сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны ЕС.

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