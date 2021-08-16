З Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. З Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter, пише УНН.
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“За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці”, — написав Зеленський.
Нагадаємо
Раніше Зеленський повідомляв, що з афганського міста Кабул евакуювали понад 30 українців. Таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мають призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляє телеканал Al Arabiya.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.