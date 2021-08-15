З Кабула евакуювали понад 30 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. З афганського міста Кабул евакуювали понад 30 українців. Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter, пише УНН.
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“Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. Незабаром вони будуть у безпеці. Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі”, — написав український президент.
Нагадаємо
США розгорнули в Афганістані приблизно 5000 американських військовослужбовців для забезпечення безпечної евакуації з Афганістану диппрацівників.
Сьогодні таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мають призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляє телеканал Al Arabiya.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.