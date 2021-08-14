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США розгорне 5 тисяч військових в Афганістані

США розгорне 5 тисяч військових в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. США розгорнуть в Афганістані приблизно 5000 американських військовослужбовців для забезпечення безпечної евакуації з Афганістану диппрацівників. Про це заявив президент Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.

Цитата

“Грунтуючись на рекомендаціях наших дипломатичних, військових і розвідувальних груп, я санкціонував розгортання приблизно 5000 американських військовослужбовців, щоб переконатися, що у нас може бути організоване і безпечне скорочення американського персоналу і іншого союзного персоналу, а також організоване і безпечне евакуація афганців, які допомагали нашим військам під час нашої місії, і тих, хто піддавався особливому ризику настання талібів”, — сказав Байден.

Деталі

Також він наказав збройним силам США і розвідувальному співтовариству забезпечити здатність протистояти майбутнім терористичним загрозам з Афганістану. Держсекретар Ентоні Блінкен за дорученням Байдена буде взаємодіяти з ключовими регіональними зацікавленими сторонами у запобіганні кровопролиття.

“Ми повідомили представникам Талібану в Досі через нашого бойового командира, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал США або нашу місію там, будуть зустрінуті швидкими і сильними озброєними силами США”, — заявив президент США.

Нагадаємо

В Афганістані створять групу для переговорів з талібами.

За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. Зараз вони контролюють 18 з 34 провінцій Афганістану, а уряд, підтримуваний Заходом, контролює невелику частину провінцій в центрі і на сході, а також Кабул і Мазарі-Шаріф.

Перші морські піхотинці з контингенту чисельністю 3 тисячі осіб прибули в п’ятницю, щоб допомогти частково евакуювати посольство США. Решта повинні прибути до неділі.

Тим часом “Талібан” випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в “Голос шаріату”.

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