США розгорне 5 тисяч військових в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. США розгорнуть в Афганістані приблизно 5000 американських військовослужбовців для забезпечення безпечної евакуації з Афганістану диппрацівників. Про це заявив президент Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.
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“Грунтуючись на рекомендаціях наших дипломатичних, військових і розвідувальних груп, я санкціонував розгортання приблизно 5000 американських військовослужбовців, щоб переконатися, що у нас може бути організоване і безпечне скорочення американського персоналу і іншого союзного персоналу, а також організоване і безпечне евакуація афганців, які допомагали нашим військам під час нашої місії, і тих, хто піддавався особливому ризику настання талібів”, — сказав Байден.
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Також він наказав збройним силам США і розвідувальному співтовариству забезпечити здатність протистояти майбутнім терористичним загрозам з Афганістану. Держсекретар Ентоні Блінкен за дорученням Байдена буде взаємодіяти з ключовими регіональними зацікавленими сторонами у запобіганні кровопролиття.
“Ми повідомили представникам Талібану в Досі через нашого бойового командира, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал США або нашу місію там, будуть зустрінуті швидкими і сильними озброєними силами США”, — заявив президент США.
Нагадаємо
В Афганістані створять групу для переговорів з талібами.
За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. Зараз вони контролюють 18 з 34 провінцій Афганістану, а уряд, підтримуваний Заходом, контролює невелику частину провінцій в центрі і на сході, а також Кабул і Мазарі-Шаріф.
Перші морські піхотинці з контингенту чисельністю 3 тисячі осіб прибули в п’ятницю, щоб допомогти частково евакуювати посольство США. Решта повинні прибути до неділі.
Тим часом “Талібан” випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в “Голос шаріату”.