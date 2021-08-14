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В Афганістані створять групу для переговорів з талібами

В Афганістані створять групу для переговорів з талібами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Незабаром після свого попередньо записаного послання до нації президент Ашраф Гані провів консультативну зустріч з політичними та джихадськими лідерами, які підтримали його ідею щодо запобігання подальшій нестабільності в країні. Про це інформують TOLOnews у Президентському палаці, пише УНН.

Деталі

Учасники зустрічі домовилися призначити авторитетну групу для ведення переговорів для представництва Ісламської Республіки Афганістан.

У заяві не уточнюється характер відповідальності, яка буде покладена на команду, але аналітики кажуть, що це може просунути подальші плани щодо подолання поточної ситуації.

Напередодні цієї зустрічі група впливових афганських політичних лідерів багато годин зустрічалася за зачиненими дверима на зустрічі під керівництвом голови Абдулли Абдулли, щоб обговорити ситуацію в країні, припинення вогню та можливий план створення тимчасового уряду. 

Контекст

Президент Афганістану Ашраф Гані виступив в суботу з телезверненням, своїм першим публічним виступом після недавніх завоювань Талібану, в якому він поклявся не відмовлятися від “досягнень” останніх 20 років, що минули з тих пір, як США скинули “Талібан” після терактів 11 вересня.

“Ми почали консультації всередині уряду зі старійшинами і політичними лідерами, представниками різних верств суспільства, а також з нашими міжнародними союзниками, — сказав він. — Скоро результати будуть передані вам, — додав Гані, не вдаючись у подробиці.

Доповнення

За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. Зараз вони контролюють 18 з 34 провінцій Афганістану, а уряд, підтримуваний Заходом, контролює невелику частину провінцій в центрі і на сході, а також Кабул і Мазарі-Шаріф.

Перші морські піхотинці з контингенту чисельністю 3 тисячі осіб прибули в п’ятницю, щоб допомогти частково евакуювати посольство США. Решта повинні прибути до неділі.

Тим часом “Талібан” випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в “Голос шаріату”.

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