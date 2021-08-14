Таліби захопили ще 4 столиці провінцій в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Бойовики “Талібану” взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій після захоплення Кандагара і Герата. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Після важких боїв здалися столиці провінції Гільменд (Лашкаргах), Забулу (Калат). Здалася також Фирузкух провінції Гор та Таринкот в Урузгані.
Контекст
Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Президент Джо Байден заявив, що військова місія в країні завершиться 31 серпня 2021 року.
Радикальний рух “Талібан” організувало масштабний наступ і захопило багато провінцій. Так, напередодні стало відомо про захоплення другого за величиною афганського міста Кандагар, а також третього за величиною — Герата.
За даними військової розвідки США, протягом 30-90 днів таліби можуть захопити і столицю — Кабул.