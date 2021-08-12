Таліби захопили одне з головних міст Афганістану - Кандагар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Рух “Талібан” зайняв Кандагар, друге за величиною місто Афганістану, повідомив прес-секретар руху Забіхулла Муджахід в Twitter, пише УНН.
Деталі
Перед цим урядові сили підтвердили захоплення міста Газні, що знаходиться на шляху до Кандагару.
“„Талібан“ заявляє, що захопив Кандагар”, — написав у Twitter також кореспондент BBC в Афганістані і Пакистані Секундер Кермані.
При цьому Кермані призводить кадри, поширені в Twitter прес-секретарем талібів Муджахідом. На них видно, що бойовики руху вільно пересуваються по найбільшій площі міста.
Кандагар — друге за чисельністю населення місто Афганістану. Кореспондент зазначив, що “темпи наступу талібів справді прискорюються”.
کندهار د بشپړې فتحې په حال کې.
مجاهدين د شهيدانو چوک ته را ورسيدل. الحمدلله والمنة pic.twitter.com/EFCG4eDGFm
#عاجل
همدا اوس د کندهار ولایت کندهار ښار مرکز د شهیدانو څلورلارې، چوک مدد، او د بایپاس سیموته مجاهدین ورسیدل او دښمن دتیښتې او وار خطایي په حال کې دی pic.twitter.com/EDCn5UGvCx
Контекст
Менше ніж за тиждень таліби взяли під свій контроль десять провінцій Афганістану. Сьогодні раніше було захоплено стратегічно важливе місто Газні, який знаходиться на головній автомагістралі Кабул-Кандагар, що зв’язує опорні пункти на півдні зі столицею.
Майже третина з 34 столиць провінцій країни зараз знаходиться під контролем “Талібану”.
За даними ООН, за останній місяць в Афганістані було вбито більше 1000 мирних жителів. Буквально на цьому тижні тисячі людей з північних провінцій стали вимушеними переселенцями, прямуючи в Кабул в пошуках безпеки.
Як стало відомо BBC, в середу президент Афганістану змінив головнокомандувача армією. Начальником штабу армії призначений командувач Корпусом спеціальних операцій генерал Хебатулла Алізай. Він замінив на цій посаді генерала Валі Мохаммада Ахмадзая, який займав цю посаду лише з липня цього року.
Ахмадзай був відсторонений від посади після успішного наступу талібів на столиці провінцій.