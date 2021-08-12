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Таліби захопили вже десяту столицю провінції в Афганістані

Таліби захопили вже десяту столицю провінції в Афганістані

Київ • УНН

 • 23860 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Таліби захопили стратегічно важливе місто Газні, вже десяту столицю однойменної провінції, яка пала під натиском бойовиків менш ніж за тиждень, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Так, Газні перебуває на головній афганській автомагістралі Кабул-Кандагар. Вважається, що взяття Газні збільшує ймовірність того, що “Талібан” в кінцевому підсумку спробує захопити сам Кабул.

Зазначається, що майже третина з 34 столиць провінцій країни зараз знаходиться під контролем Талібану. Бойовики наступають швидко, майже щодня захоплюючи нові території, на фоні виходу військ США та інших іноземних сил після 20 років військових операцій.

У Газні член провінційної ради повідомив BBC, що таліби захопили більшу частину міста, і тільки поліцейська база на околицях контролюється афганськими силами безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Афганістан: Спецслужби США спрогнозували падіння Кабула за 90 днів

Повідомлялося також, що в середу у місті Кандагар відбулися запеклі бої. Талібан стверджує, що захопив міську в’язницю, але ця інформація не була підтверджена.

У південному місті Лашкар-Гах, столиці провінції Гільменд, бойовики захопили штаб-квартиру поліції.

За даними ООН, за останній місяць в Афганістані було вбито більше 1000 мирних жителів.

Що було раніше

З п’ятниці, 6 серпня таліби захопили столицю дев’яти провінцій, включаючи Кундуз. За словами джерела телеканалу CNN, захоплення ними районів провінції Баглан, яка знаходиться на північ від Кабула, привернуло увагу США, оскільки це місце вважається важливим для оборони столиці.

Раніше агентства Reuters і AFP з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС зазначали, що таліби взяли під контроль 65% території Афганістану. В кінці липня “Талібан” заявив про контроль над 90% кордонів країни.

Наступ талібів

Таліби почали масштабний наступ в Афганістані, після того як США і їх союзники стали виводити з республіки війська. На початок липня країну покинули понад 90% американського військового контингенту. Повністю вивести війська в США планують до кінця серпня. Як писала газета The New York Times, президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру змінювати плани, незважаючи на зміцнення позицій талібів.

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