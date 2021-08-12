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Талибы захватили уже десятую столицу провинции в Афганистане

Талибы захватили уже десятую столицу провинции в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 23830 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Талибы захватили стратегически важный город Газни, уже десятую столицу одноименной провинции, павшую под натиском боевиков менее чем за неделю, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Так, Газни находится на главной афганской автомагистрали Кабул-Кандагар. Считается, что взятие Газни увеличивает вероятность того, что “Талибан” в конечном итоге попытается захватить сам Кабул.

Отмечается, что почти треть из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем Талибана. Боевики наступают быстро, почти ежедневно захватывая новые территории, на фоне выхода войск США и других иностранных сил после 20 лет военных операций.

В Газни член провинциального совета сообщил BBC, что талибы захватили большую часть города, и только полицейская база на окраинах контролируется афганскими силами безопасности.

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Сообщалось также, что в среду в городе Кандагар произошли ожесточенные бои. Талибан утверждает, что захватил городскую тюрьму, но эта информация не была подтверждена.

В южном городе Лашкар-Гах, столице провинции Гильменд, боевики захватили штаб-квартиру полиции.

По данным ООН, за последний месяц в Афганистане было убито более 1000 мирных жителей.

Что было ранее

С пятницы, 6 августа талибы захватили столицу девяти провинций, включая Кундуз. По словам источника телеканала CNN, захват ими районов провинции Баглан, которая находится к северу от Кабула, привлекла внимание США, поскольку это место считается важным для обороны столицы.

Ранее агентства Reuters и AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС отмечали, что талибы взяли под контроль 65% территории Афганистана. В конце июля “Талибан” заявил о контроле над 90% границ страны.

Наступление талибов

Талибы начали масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники стали выводить из республики войска. К началу июля страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют до конца августа. Как писала газета The New York Times, президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен менять планы, несмотря на укрепление позиций талибов.

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