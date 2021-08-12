Афганістан: Спецслужби США спрогнозували падіння Кабула за 90 днів

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Американська розвідка погіршила свій прогноз на тлі зростаючих успіхів “Талібану” в Афганістані.

У той же час, точні терміни падіння Кабула передбачити не можна. За словами іншого анонімного джерела The Washington Post, згідно з деякими прогнозами, бойовики можуть захопити Кабул вже через місяць. Джерело CNN передає, що американські військові також допускають ізоляцію міста талібами в найближчі 30-60 днів.

Доповнення

З п’ятниці, 6 серпня таліби захопили столиці дев’яти провінцій, включаючи Кундуз. За словами джерела CNN, захоплення ними районів провінції Баглан, яка знаходиться на північ від Кабула, привернула увагу США, оскільки це місце вважається важливим для оборони столиці.

Поки США офіційно не повідомляли, що евакуюють своє посольство в Кабулі на тлі загрози захоплення міста. Два джерела CNN повідомили, що Держдепартамент обговорює подальше скорочення штату посольства.

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Представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN, заявив, що США “зосереджені на підтримці афганських сил в польових умовах, і, де і коли це можливо, з повітря”.

Напередодні Reuters і AFP з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС відзначали, що таліби взяли під контроль до 65% території Афганістану. В кінці липня “Талібан” заявив про контроль над 90% кордонів країни.

Наступ талібів

Таліби почали масштабний наступ в Афганістані, після того як США і їх союзники стали виводити з республіки війська. На початок липня країну покинули понад 90% американського військового контингенту. Повністю вивести війська в США планують до кінця серпня. Як писала газета The New York Times, президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру змінювати плани, незважаючи на зміцнення позицій талібів.