Афганістан: Спецслужби США спрогнозували падіння Кабула за 90 днів

ukru
10:29 • 1254 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 109428 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151903 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 220764 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 176492 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 171801 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187661 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154733 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176622 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 87688 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 81110 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 76832 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 104407 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 69184 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 220765 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 182251 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 278085 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 273645 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 400797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 77254 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 84165 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 80683 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 106480 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116095 перегляди
Актуальне
Афганістан: Спецслужби США спрогнозували падіння Кабула за 90 днів

Афганістан: Спецслужби США спрогнозували падіння Кабула за 90 днів

Київ • УНН

 • 38062 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. За оцінками військової розвідки США, “Талібан” може захопити столицю Афганістану Кабул протягом 90 днів. Про це повідомляють з посиланням на джерела СNN, Reuters і The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Американська розвідка погіршила свій прогноз на тлі зростаючих успіхів “Талібану” в Афганістані.

У той же час, точні терміни падіння Кабула передбачити не можна. За словами іншого анонімного джерела The Washington Post, згідно з деякими прогнозами, бойовики можуть захопити Кабул вже через місяць. Джерело CNN передає, що американські військові також допускають ізоляцію міста талібами в найближчі 30-60 днів.

Доповнення

З п’ятниці, 6 серпня таліби захопили столиці дев’яти провінцій, включаючи Кундуз. За словами джерела CNN, захоплення ними районів провінції Баглан, яка знаходиться на північ від Кабула, привернула увагу США, оскільки це місце вважається важливим для оборони столиці.

Поки США офіційно не повідомляли, що евакуюють своє посольство в Кабулі на тлі загрози захоплення міста. Два джерела CNN повідомили, що Держдепартамент обговорює подальше скорочення штату посольства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Пакистану заявив, що Талібан не говоритиме про мир, поки президент Афганістану не залишить пост

Представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN, заявив, що США “зосереджені на підтримці афганських сил в польових умовах, і, де і коли це можливо, з повітря”.

Напередодні Reuters і AFP з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС відзначали, що таліби взяли під контроль до 65% території Афганістану. В кінці липня “Талібан” заявив про контроль над 90% кордонів країни.

Наступ талібів

Таліби почали масштабний наступ в Афганістані, після того як США і їх союзники стали виводити з республіки війська. На початок липня країну покинули понад 90% американського військового контингенту. Повністю вивести війська в США планують до кінця серпня. Як писала газета The New York Times, президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру змінювати плани, незважаючи на зміцнення позицій талібів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами