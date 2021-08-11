Таліби захопили ще один адміністративний центр в Афганістані

Деталі

У провінції Бадахшан під владу руху “Талібан” перейшли 25 з 27 районів, зазначає агентство. З Файзабада урядові сили відійшли після декількох днів запеклих боїв, оскільки їм не була надана підтримка з повітря на яку подавали запит, туди не були спрямовані підкріплення. Також у вівторок таліби увійшли в міста Фарах і Пулі-Хумрі — адміністративні центри провінцій Фарах і Баглан. Важкі бої тривають в провінціях Кандагар і Гільменд на півдні Афганістану, передає Pajhwok.

Доповнення

Разом з тим, за останніми повідомленнями агентства Hama, урядова армія вибила талібів із захоплених ними провінцій Бадахшан і Баглан. Агентство повідомляє також, що президент Афганістану Ашраф Гані і колишній віцепрезидент маршал Абдул-Рашид Дустум прибули в Мазарі-Шариф для організації відсічі талібам. Там заплановано провести нараду щодо налагодження координації між армією і силами народного ополчення в боротьбі з бойовиками “Талібан” для звільнення міст, раніше захоплених ними. Йдеться про міста Зарандж, Айбак, Талукан, Шіберган і Сарі-Пуль — адміністративних центрах провінцій Німроз, Саманган, Тахар, Джаузджан і Сарі-Пуль відповідно.

Контекст

14 квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії. На цьому фоні в ісламській республіці спостерігається погіршення ситуації в області безпеки, пов’язане з тим, що “Талібан” нарощує темпи наступу по ряду напрямків.