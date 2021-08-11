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Байден не шкодує про виведення військ з Афганістану

Байден не шкодує про виведення військ з Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що не жалкує про рішення вивести американські війська з території Афганістану, через зростання жертв цивільного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Hill.

Деталі

Джо Байден у вівторок повідомив, що він наразі не шкодує про своє рішення вивести американські війська з Афганістану, через велику кількість загиблих та поранених серед населення. Президент США вважає, що афганська влада має зараз докласти усіх зусиль та боротися за свою країну.

Цитата

“Ми витратили понад 1 трильйон доларів США за 20 років. Ми навчили та оснастили сучасним обладнанням понад 300 тисяч афганських військових. І афганські лідери мають зібратися. Ми втратили тисячі, ми втратили через смерті та поранення тисячі американського персоналу. Вони повинні боротися за себе, боротися за свою націю”, — заявив Байден.

Також Байден пообіцяв, що США не припинять дотримуватись своїх зобов’язань щодо надання авіаційної підтримки, поповнення афганських військ продуктами харчування та спорядженням, а також виплати їхньої зарплати. Президент США додає, перш за все “вони повинні захотіти воювати”.

Що було раніше

Військовий контингент США знаходяться на території Афганістану з 2001 року. Через 10 років почалося його поступове скорочення, і в 2014 році США вивели з країни основні бойові сили.

В кінці лютого 2020 року між США і рухом “Талібан” було підписано мирну угоду, яка передбачала повне виведення військ США і НАТО з Афганістану протягом 14 місяців.

14 квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії. На цьому фоні в ісламській республіці спостерігається погіршення ситуації в області безпеки, пов’язане з тим, що “Талібан” нарощує темпи наступу по ряду напрямків.

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