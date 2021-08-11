Прем'єр Пакистану заявив, що Талібан не говоритиме про мир, поки президент Афганістану не залишить пост

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Мирні переговори зайшли в глухий кут, насильство в Афганістані різко зросло, оскільки "Талібан" швидко захоплює територію. Представник міністерства оборони США заявив в середу, що бойовики можуть захопити столицю Кабул за 90 днів.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що політичне врегулювання в нинішніх умовах представляється важким.

"Я намагався переконати Талібан... три-чотири місяці тому, коли вище керівництво Талібану прибуло сюди, - сказав Хан. - Умова полягає в тому, що поки там Ашраф Гані, ми (Талібан) не збираємося розмовляти з афганським урядом", - сказав Хан, цитуючи слова лідерів "Талібану".

Контекст

Мирні переговори між талібами, які розглядають Гані і його уряд "маріонеткою" Сполучених Штатів, і групою призначених Кабулом афганських переговірників почалися в вересні минулого року, але не досягли істотного прогресу.

Представники ряду країн, в тому числі Сполучених Штатів, в даний час знаходяться в столиці Катару Досі, ведучи переговори з обома сторонами у вирішальній спробі добитися припинення вогню до 31 серпня - дня, коли всі іноземні сили офіційно покинуть Афганістан.

Прем'єр-міністр Пакистану сказав, що, на його думку, афганський уряд намагається переконати Сполучені Штати повернутися і знову втрутитися.

"Вони були тут 20 років ... Що вони будуть робити тепер, чого не робили 20 років?", - заявив він.

Хан підкреслив, що Пакистан "дуже ясно дав зрозуміти", що він не хоче ніяких американських військових баз в Пакистані після того, як війська США залишать Афганістан.

Додамо

Сили США продовжують завдавати ударів з повітря для підтримки афганських сил в боротьбі з талібами, але поки неясно, чи буде така підтримка продовжуватись і після 31 серпня, коли американські військові повністю покинуть країну.