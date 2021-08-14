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В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами

В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Вскоре после своего предварительно записанного послания к нации президент Ашраф Гани провел консультативную встречу с политическими и джихадськимы лидерами, которые поддержали его идею по предотвращению дальнейшей нестабильности в стране. Об этом информируют TOLOnews в Президентском дворце, пишет УНН.

Детали

Участники встречи договорились назначить авторитетную группу для ведения переговоров для представительства Исламской Республики Афганистан.

В заявлении не уточняется характер ответственности, будет возложена на команду, но аналитики говорят, что это может продвинуть дальнейшие планы по преодолению текущей ситуации.

Накануне этой встречи группа влиятельных афганских политических лидеров много часов встречалась за закрытыми дверями на встрече под руководством председателя Абдуллы Абдуллы, чтобы обсудить ситуацию в стране, прекращение огня и возможный план создания временного правительства.

Контекст

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил в субботу с телеобращением, своим первым публичным выступлением после недавних завоеваний Талибана, в котором он поклялся не отказываться от “достижений” последних 20 лет, прошедших с тех пор, как США сбросили “Талибан” после терактов 11 сентября.

“Мы начали консультации внутри правительства со старейшинами и политическими лидерами, представителями различных слоев общества, а также с нашими международными союзниками, — сказал он. — Скоро результаты будут переданы вам, — добавил Гане, не вдаваясь в подробности.

Дополнение

За последние дни талибы захватили Герат и Кандагар. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство, поддерживаемое Западом, контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул и Мазари-Шариф.

Первые морские пехотинцы из контингента численностью 3000 человек прибыли в пятницу, чтобы помочь частично эвакуировать посольство США. Остальные должны прибыть в воскресенье.

Между тем “Талибан” выпустил видео, в котором объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар, переименовав ее в “Голос шариата”.

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