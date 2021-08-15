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Таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану - ЗМІ

Таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25970 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану. Про це пишуть іноземні ЗМІ, у тому числі Al Arabiya та російська служба BBC.

Деталі

"Таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану, повідомляють ЗМІ. Водночас представник "Талібану" заявив, що іноземці повинні покинути Кабул або зареєструватися у представників руху", - пише BBC та інші іноземні ЗМІ.

Також "Талібан" заявив про контроль над авіабазою і в'язницею Баграм. "Талібан заявляє, що захопив аеродром Баграм і в'язницю на околиці Кабула", - відзначає ВВС.

Комплекс був епіцентром війни проти "Талібану" та "Аль-Каїди" протягом приблизно 20 років, аж до минулого місяця, коли американські військові вийшли звідти пізно вночі, не повідомивши афганців.

Сили коаліції під керівництвом США увійшли в країну в грудні 2001 року, і Баграм перетворився на величезну базу, здатну вмістити до 10 тисяч військовослужбовців.

Також CNN повідомляє, що Калат став 25-ю столицею провінції, що взяли під контроль таліби. На багатьох відео з міста Калат, столиці провінції Забуль на південному сході Афганістану, видно, що таліби контролюють місто, бойовики помітні на головній площі, а білий прапор Талібану майорить у декількох місцях. Місцевий журналіст повідомив CNN в п'ятницю, що таліби в'їхали в місто. Про статус міста не повідомлялося ні від уряду, ні від чиновників провінції.

Таким чином, 25 із 34 столиць провінцій Афганістану зараз утримуються талібами.

Водночас джерела Al Arabiya повідомили у неділю, що делегація талібів розпочала переговори про перехід влади всередині президентського палацу в Кабулі, зазначивши, що є повідомлення про те, що президент відмовляється від влади і формує тимчасовий уряд. Раніше дипломатичні джерела повідомляли, що Алі Ахмад Джалалі, академік, який проживає в Америці та є колишнім міністром внутрішніх справ Афганістану, був обраний очолити тимчасовий уряд в Афганістані.

Тим часом, чиновник у президентському палаці Афганістану заявив, що президент Ашраф Гані веде екстрені переговори з американським дипломатом Залмаєм Халілзадом та високопоставленими представниками НАТО.

Водночас з міста евакуюють іноземних дипломатів та громадян, зокрема США, Велика Британія, країни ЄС. Також на тлі ситуації в Афганістані, наступного тижня парламент Великої Британії буде відкликано з канікул для проведення обговорення Афганістану, повідомляє Sky News.

Доповнення

Троє афганських офіційних осіб повідомили 15 серпня Associated Press, що таліби увійшли до передмістя Кабула і перебували в столичних районах Калакан, Карабах і Пагман. Раніше таліби захопили Джелалабад, недалеко від великого прикордонного переходу з Пакистаном, останнє велике місто, окрім Кабула, непідконтрольне їм.

Тим часом AFP повідомляло з посиланням на місцевих жителів, що таліби мирно увійшли в деякі віддалені передмістя столиці.

У наступі, який тривав трохи більше тижня, таліби завдали поразки афганським силам безпеки, які почали тікати з великих районів країни, навіть при деякій підтримці з повітря з боку американських збройних сил.

За даними ЗМІ, таліби ще станом на вчора взяли під контроль 90% країни.

Наступ "Талібану" почався після рішення США і сюзників по НАТО вивести свої сили з Афганістану.

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