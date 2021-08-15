Таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану. Про це пишуть іноземні ЗМІ, у тому числі Al Arabiya та російська служба BBC.
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"Таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану, повідомляють ЗМІ. Водночас представник "Талібану" заявив, що іноземці повинні покинути Кабул або зареєструватися у представників руху", - пише BBC та інші іноземні ЗМІ.
Також "Талібан" заявив про контроль над авіабазою і в'язницею Баграм. "Талібан заявляє, що захопив аеродром Баграм і в'язницю на околиці Кабула", - відзначає ВВС.
Комплекс був епіцентром війни проти "Талібану" та "Аль-Каїди" протягом приблизно 20 років, аж до минулого місяця, коли американські військові вийшли звідти пізно вночі, не повідомивши афганців.
Сили коаліції під керівництвом США увійшли в країну в грудні 2001 року, і Баграм перетворився на величезну базу, здатну вмістити до 10 тисяч військовослужбовців.
Також CNN повідомляє, що Калат став 25-ю столицею провінції, що взяли під контроль таліби. На багатьох відео з міста Калат, столиці провінції Забуль на південному сході Афганістану, видно, що таліби контролюють місто, бойовики помітні на головній площі, а білий прапор Талібану майорить у декількох місцях. Місцевий журналіст повідомив CNN в п'ятницю, що таліби в'їхали в місто. Про статус міста не повідомлялося ні від уряду, ні від чиновників провінції.
Таким чином, 25 із 34 столиць провінцій Афганістану зараз утримуються талібами.
Водночас джерела Al Arabiya повідомили у неділю, що делегація талібів розпочала переговори про перехід влади всередині президентського палацу в Кабулі, зазначивши, що є повідомлення про те, що президент відмовляється від влади і формує тимчасовий уряд. Раніше дипломатичні джерела повідомляли, що Алі Ахмад Джалалі, академік, який проживає в Америці та є колишнім міністром внутрішніх справ Афганістану, був обраний очолити тимчасовий уряд в Афганістані.
Тим часом, чиновник у президентському палаці Афганістану заявив, що президент Ашраф Гані веде екстрені переговори з американським дипломатом Залмаєм Халілзадом та високопоставленими представниками НАТО.
Водночас з міста евакуюють іноземних дипломатів та громадян, зокрема США, Велика Британія, країни ЄС. Також на тлі ситуації в Афганістані, наступного тижня парламент Великої Британії буде відкликано з канікул для проведення обговорення Афганістану, повідомляє Sky News.
Доповнення
Троє афганських офіційних осіб повідомили 15 серпня Associated Press, що таліби увійшли до передмістя Кабула і перебували в столичних районах Калакан, Карабах і Пагман. Раніше таліби захопили Джелалабад, недалеко від великого прикордонного переходу з Пакистаном, останнє велике місто, окрім Кабула, непідконтрольне їм.
Тим часом AFP повідомляло з посиланням на місцевих жителів, що таліби мирно увійшли в деякі віддалені передмістя столиці.
У наступі, який тривав трохи більше тижня, таліби завдали поразки афганським силам безпеки, які почали тікати з великих районів країни, навіть при деякій підтримці з повітря з боку американських збройних сил.
За даними ЗМІ, таліби ще станом на вчора взяли під контроль 90% країни.
Наступ "Талібану" почався після рішення США і сюзників по НАТО вивести свої сили з Афганістану.