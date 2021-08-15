Талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана - СМИ

Детали

"Талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, сообщают СМИ. В то же время представитель "Талибана" заявил, что иностранцы должны покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения", - пишет BBC и другие иностранные СМИ.

Также "Талибан" заявил о контроле над авиабазой и тюрьмой Баграм. "Талибан заявляет, что захватил аэродром Баграм и тюрьму на окраине Кабула", - отмечает ВВС.

Комплекс был эпицентром войны против "Талибана" и "Аль-Каиды" в течение примерно 20 лет, вплоть до прошлого месяца, когда американские военные вышли оттуда поздно ночью, не сообщив афганцев.

Силы коалиции под руководством США вошли в страну в декабре 2001 года, и Баграм превратился в огромную базу, способную вместить до 10 тысяч военнослужащих.

Также CNN сообщает, что Калат стал 25-й столицей провинции, взятой под контроль талибами. На многих видео из города Калат, столицы провинции Забуль на юго-востоке Афганистана, видно, что талибы контролируют город, боевики заметны на главной площади, а белый флаг "Талибана" есть в нескольких местах. Местный журналист сообщил CNN в пятницу, что талибы въехали в город. О статусе города не сообщалось ни от правительства, ни от чиновников провинции.

Таким образом, 25 из 34 столиц провинций Афганистана сейчас удерживаются талибами.

В то же время источники Al Arabiya сообщили в воскресенье, что делегация талибов начала переговоры о переходе власти внутри президентского дворца в Кабуле, отметив, что есть сообщения о том, что президент отказывается от власти и формирует временное правительство. Ранее дипломатические источники сообщали, что Али Ахмад Джалали, академик, который проживает в Америке и является бывшим министром внутренних дел Афганистана, был избран возглавить временное правительство в Афганистане.

Между тем, чиновник в президентском дворце Афганистана заявил, что президент Ашраф Гани ведет экстренные переговоры с американским дипломатом Залмаем Халилзадм и высокопоставленными представителями НАТО.

В то же время из города эвакуируют иностранных дипломатов и граждан, в том числе США, Великобритания, страны ЕС. Также на фоне ситуации в Афганистане, на следующей неделе парламент Великобритании будет отозван с каникул для проведения обсуждения впроса Афганистана, сообщает Sky News.

Дополнение

Трое афганских официальных лиц сообщили 15 августа Associated Press, что талибы вошли в пригород Кабула и находились в столичных районах Калакан, Карабах и Пагман. Ранее талибы захватили Джелалабад, недалеко от большого пограничного перехода с Пакистаном, последний крупный город, кроме Кабула, неподконтрольный им.

Между тем AFP сообщал со ссылкой на местных жителей, что талибы мирно вошли в некоторые отдаленные пригороды столицы.

В наступлении, которое длилось чуть больше недели, талибы нанесли поражение афганским силам безопасности, которые начали бежать из крупных районов страны, даже при некоторой поддержке с воздуха со стороны американских вооруженных сил.

По данным СМИ, талибы еще по состоянию на вчера взяли под контроль 90% страны.

Наступление "Талибана" началось после решения США и сюзникив по НАТО вывести свои силы из Афганистана.