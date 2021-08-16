Евакуація з Кабула: ухвалюється рішення щодо перебування в Україні прибулих громадян Афганістану

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“Загалом у літаку прибуло 79 громадян, серед яких і громадяни України і Білорусі, Таджикистану, Хорватії, Нідерландів та, власне, Афганістану. Ті, хто мав документи, а також бажання потрапити в Україну — вони вже оформлені встановленим порядком. Частина іноземців розглядали Україну як транзит, тому продовжили свою мандрівку далі до інших країн світу. Ще залишається частина громадян Афганістану, по яким приймається рішення щодо їхнього оформлення і подальшого їхнього перебування на території України”, — повідомив Демченко.

Деталі

Прессекретар ДПСУ нагадав, що, як наголошувало керівництво держави і МЗС, Україна сприятиме тому, щоб люди змогли евакуюватись і за необхідності знайшли захист в Україні.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Доповнення

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.