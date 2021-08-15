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"Талібан" заявив, що хоче мирної передачі влади в Афганістані в "наступні кілька днів"

"Талібан" заявив, що хоче мирної передачі влади в Афганістані в "наступні кілька днів"

Київ • УНН

 • 22324 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. "Талібан" хоче мирної передачі влади в Афганістані в "наступні кілька днів". Про це з посиланням на речника талібів повідомляють західні ЗМІ, у тому числі BBC та AFP.

Деталі

"Ми запевняємо людей в Афганістані, особливо в місті Кабул, в тому, що їх майно і їх життя в безпеці - ніхто не буде мститися", - сказав представник талібів Суха Шахін у коментарі BBC. 

"Наше керівництво проінструктувало наші війська залишатися біля воріт Кабула, а не входити в місто. Ми очікуємо мирної передачі влади", - зазначив представник талібів.

Шахін також сказав, що всі афганці будуть залучені в уряд, тобто афганці, які не належать до Талібану, також.

Тим часом AFP з посиланням на речника талібів також інформує, що "Талібан" хоче мирної передачі влади в Афганістані в "наступні кілька днів".

Президент Афганістану Ашраф Гані буде вбитий через два дні, якщо він не піде у відставку, заявив Al Arabiya його колишній радник.

Тим часом CNN з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що cпеціальний представник США в Афганістані Залмай Халілзад попросив бійців "Талібану" не входити до Кабула до евакуації громадян США. США прискорили евакуацію свого посольства в Кабулі і сподіваються завершити процес протягом наступних 72 годин.

Наразі "Талібан" веде переговори з "протилежною стороною" щодо мирної капітуляції столиці і закликає своїх бійців перебувати в режимі очікування на околицях міста, адже вони прагнуть спокійної передачі влади, заявив у неділю представник талібів. Раніше CNN повідомляв, що представники делегації талібів прибули з мирних переговорів з Катару і зараз перебувають у резиденції президента.

Тим часом американський чиновник повідомив агентству Reuters, що "не буде змін" у планах США завершити виведення своїх військ до середини вересня, попри останні події. Неназваний чиновник вказав, що США відреагують лише, якщо таліби втрутяться у їх плани щодо евакуації співробітників посольства.

Також джерело в міжнародному аеропорту Хамід Карзай в Кабулі повідомило CNN, що низка високопоставлених афганських чиновників, включаючи деяких радників президента Ашрафа Гані, прибули до VIP-залу аеропорту і чекали вильоту з Кабула. Куди вони планували летіти - невідомо.

Евакуюють своїх громадян і країни Європи. Згідно з інформацією Bild, сьогодні в Афганістан вилетить літак Airbus A400M Збройних сил Німеччини, а ще один літак - Airbus A310 ВВС - також полетить в Кабул. На борту, як вказано, буде 200 десантників. Так, близько 100 громадян Німеччини, у тому числі дипломати, мають вилетіти з Афганістану до столиці Узбекистану Ташкента.

Водночас сусідній Пакистан заявив, що уважно стежить за ситуацією в Афганістані та вживає всіх необхідних заходів для полегшення евакуації своїх громадян та іноземних громадян з країни.

"Пакистан уважно стежить за розвитком ситуації в Афганістані. Пакистан буде продовжувати підтримувати зусилля щодо політичного врегулювання. Ми сподіваємось, що всі афганські сторони працюватимуть разом над вирішенням цієї внутрішньополітичної кризи", - сказав представник МЗС країни Захід Хафіз Чаудрі, якого цитує Al Jazeera.

Тим часом на обстановку в Афганістані відреагував під час своєї молитви "Ангел Господень" у неділю Папа Римський Франциск, заявивши про "занепокоєння" ситуацією та закликавши до "діалогу" для вирішення конфлікту. "Я приєднуюсь до одностайного занепокоєння ситуацією в Афганістані, прошу вас помолитися зі мною до бога щодо миру, щоб гул зброї припинився, а рішення можна було знайти за столом для діалогу", - сказав понтифік.

Доповнення

Троє афганських офіційних осіб повідомили 15 серпня Associated Press, що таліби увійшли до передмістя Кабула і перебували в столичних районах Калакан, Карабах і Пагман. Раніше таліби захопили Джелалабад, недалеко від великого прикордонного переходу з Пакистаном, останнє велике місто, окрім Кабула, непідконтрольне їм.

Тим часом AFP повідомляло з посиланням на місцевих жителів, що таліби мирно увійшли в деякі віддалені передмістя столиці.

У МВС Афганістану пообіцяли мирну передачу Кабула талібам.

У наступі, який тривав трохи більше тижня, таліби завдали поразки афганським силам безпеки, які почали тікати з великих районів країни, навіть при деякій підтримці з повітря з боку американських збройних сил.

За даними ЗМІ, таліби ще станом на вчора взяли під контроль 90% країни.

Наступ "Талібану" почався після рішення США і сюзників по НАТО вивести свої сили з Афганістану.

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