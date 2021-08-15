"Талибан" заявил, что хочет мирной передачи власти в Афганистане в "последующие несколько дней"

Детали

"Мы заверяем людей в Афганистане, особенно в городе Кабул, в том, что их имущество и их жизни в безопасности - никто не будет мстить", - сказал представитель талибов Суха Шахин в комментарии BBC.

"Наше руководство проинструктировало наши войска оставаться у ворот Кабула, а не входить в город. Мы ожидаем мирной передачи власти", - отметил представитель талибов.

Шахин также сказал, что все афганцы будут входить в правительство, то есть афганцы, которые не относятся к Талибану, тоже.

Между тем AFP со ссылкой на представителя талибов также информирует, что "Талибан" хочет мирной передачи власти в Афганистане в "последующие несколько дней".

Президент Афганистана Ашраф Гани будет убит через два дня, если он не уйдет в отставку, заявил Al Arabiya его бывший советник.

Между тем CNN со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями, сообщает, что специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзад попросил бойцов "Талибана" не входить в Кабул до эвакуации граждан США. США ускорили эвакуацию своего посольства в Кабуле и надеются завершить процесс в течение следующих 72 часов.

Сейчас "Талибан" ведет переговоры с "противоположной стороной" по мирной капитуляции столицы и призывает своих бойцов находиться в режиме ожидания на окраинах города, ведь они стремятся к спокойной передачи власти, заявил в воскресенье представитель талибов. Ранее CNN сообщал, что представители делегации талибов прибыли с мирных переговоров из Катара и сейчас находятся в резиденции президента.

Между тем американский чиновник сообщил агентству Reuters, что "не будет изменений" в планах США завершить вывод своих войск до середины сентября, несмотря на последние события. Неназванный чиновник указал, что США отреагируют только, если талибы вмешаются в их планы эвакуации сотрудников посольства.

Также источник в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле сообщил CNN, что ряд высокопоставленных афганских чиновников, включая некоторых советников президента Ашрафа Гани, прибыли в VIP-зал аэропорта и ждали вылета из Кабула. Куда они планировали лететь - неизвестно.

Эвакуируют своих граждан и страны Европы. Согласно информации Bild, сегодня в Афганистан вылетит самолет Airbus A400M Вооруженных сил Германии, а еще один самолет - Airbus A310 ВВС - также полетит в Кабул. На борту, как указано, будет 200 десантников. Так, около 100 граждан Германии, в том числе дипломаты, должны вылететь из Афганистана в столицу Узбекистана Ташкент.

В то же время соседний Пакистан заявил, что внимательно следит за ситуацией в Афганистане и принимает все необходимые меры для облегчения эвакуации своих граждан и иностранных граждан из страны.

"Пакистан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане. Пакистан будет продолжать поддерживать усилия по политическому урегулированию. Мы надеемся, что все афганские стороны будут работать вместе над решением этого внутриполитического кризиса", - сказал представитель МИД страны Захид Хафиз Чаудри, которого цитирует Al Jazeera.

Между тем на обстановку в Афганистане отреагировал во время своей молитвы "Ангел Господень" в воскресенье Папа Римский Франциск, заявив о "беспокойстве" ситуацией и призвав к "диалогу" для разрешения конфликта. "Я присоединяюсь к единодушной обеспокоенности ситуацией в Афганистане, прошу вас помолиться со мной к богу о мире, чтобы гул оружия прекратился, а решение можно было найти за столом для диалога", - сказал понтифик.

Дополнение

Трое афганских официальных лиц сообщили 15 августа Associated Press, что талибы вошли в пригород Кабула и находились в столичных районах Калакан, Карабах и Пагман. Ранее талибы захватили Джелалабад, недалеко от большого пограничного перехода с Пакистаном, последний крупный город, кроме Кабула, неподконтрольный им.

Между тем AFP сообщал со ссылкой на местных жителей, что талибы мирно вошли в некоторые отдаленные пригороды столицы.

В МВД Агфанистана пообещали мирную передачу Кабула талибам.

В наступлении, которое длилось чуть больше недели, талибы нанесли поражение афганским силам безопасности, которые начали бежать из крупных районов страны, даже при некоторой поддержке с воздуха со стороны американских вооруженных сил.

По данным СМИ, талибы еще по состоянию на вчера взяли под контроль 90% страны.

Наступление "Талибана" началось после решения США и сюзникив по НАТО вывести свои силы из Афганистана.