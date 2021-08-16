Эвакуация из Кабула: принимается решение относительно пребывания в Украине прибывших граждан Афганистана

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"Всего в самолете прибыли 79 граждан, среди которых и граждане Украины и Беларуси, Таджикистана, Хорватии, Нидерландов и, собственно, Афганистана. Те, кто имел документы, а также желание попасть в Украину - они уже оформлены установленным порядком. Часть иностранцев рассматривали Украину как транзит, поэтому продолжили свое путешествие дальше в другие страны мира. Еще остается часть граждан Афганистана, по которым принимается решение по их оформлению и дальнейшему их пребыванию на территории Украины", - сообщил Демченко.

Детали

Пресс-секретарь ГПСУ напомнил, что, как отмечало руководство государства и МИД, Украина будет способствовать тому, чтобы люди смогли эвакуироваться и при необходимости нашли защиту в Украине.

Что было ранее

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту - хаос из-за толп желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.