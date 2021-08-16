Вулиці Кабула спорожніли, а в аеропорту - хаос через натовпи охочих покинути Афганістан
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вулиці Кабула спорожніли на наступний день після того, як бійці "Талібану" без бою захопили столицю Афганістану, але аеропорт був забитий сотнями мирних жителів, які намагалися втекти, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Вулиці Кабула були порожні рано вранці в понеділок, на наступний день після того, як повстанці "Талібану" без бою захопили столицю Афганістану, але аеропорт був забитий сотнями мирних жителів, які намагалися втекти", - йдеться в повідомленні.
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На відео, розміщеному в соціальних мережах, видно, як сотні людей тікають з багажем до безпечного терміналу аеропорту.
Відзначається, що американські війська, дислоковані в аеропорту для забезпечення евакуації американських військ, відкрили вогонь у повітря, щоб утримати сотні мирних жителів, які вибігали на злітно-посадкову смугу, щоб спробувати сісти на літак.
"Натовп вийшов з-під контролю. Стрілянина була здійснена лише для того, щоб розрядити хаос", - сказав по телефону офіційний представник США.
Доповнення
В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси.
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.
Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.